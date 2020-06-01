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Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма

Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма

Главное: Лучший баскетболист всех времен Майкл Джордан поддержал протесты, охватившие США. Он сделал резонансное заявление.

Детали: Лучший баскетболист всех времен и народов Майкл Джордан поддержал протесты, которые охватили США после убийства темнокожего Джорджа Флойда.

Его заявление тиражируют американские СМИ.

Майкл Джордан, среди прочего, сказал: «Я глубоко опечален и по-настоящему зол. Вижу и чувствую боль каждого. Их возмущение и разочарование. Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в нашей стране».

Он заявил: «С нас хватит! У меня нет ответов, но наши совместные голоса показывают силу. Мы должны слушать друг друга, проявлять сочувствие и никогда не отворачиваться от бессмысленной жестокости».

Баскетболист также заявил: «Нам нужно продолжать мирные протесты против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придётся использовать наш голос для осуществления системных изменений. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость».

Спортсмен добавил: «Мое сердце обращается к семье Джорджа Флойда и бесчисленному числу других, чьи жизни были жестоко и бессмысленно отняты в результате актов расизма и несправедливости».

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что из-за массовых беспорядков в США Трампа пришлось прятать в секретном бункере.

30 мая 2020 года массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США.

Тэги: США, мир, баскетбол, протесты, Майкл Джордан

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