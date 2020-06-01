В Черновцах пенсионерка эпично прокатилась верхом на автобусе

Главное: В Черновцах пенсионерка прокатилась верхом на автобусе. Забавное видео попало в сеть.
Детали: На днях в Черновцах очевидцы сняли на видео необычную картину: пенсионерка проехалась на автобусе №9, буквально «зацепившись» за него сзади, держась за лестницу.
Кадры публикуют «Правдивые новости Буковины» у себя в «Фейсбуке».
Поездка старушки была недолгой: на ближайшей остановки ее «сняла» с маршрута женщина-водитель машины.
Инцидент произошел на улице Русской. Пенсионерка не пострадала.
Видео:
В тему 21 апреля 2020 года сообщалось, что в Черновцах мужчина внезапно открыл стрельбу прямо на улице.
26 января 2020 года стало известно, что В Черновцах мужчина почти сжег заживо собственную дочь.