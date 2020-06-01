В Черновцах пенсионерка эпично прокатилась верхом на автобусе

Главное: В Черновцах пенсионерка прокатилась верхом на автобусе. Забавное видео попало в сеть.

Детали: На днях в Черновцах очевидцы сняли на видео необычную картину: пенсионерка проехалась на автобусе №9, буквально «зацепившись» за него сзади, держась за лестницу.

Кадры публикуют «Правдивые новости Буковины» у себя в «Фейсбуке».

Поездка старушки была недолгой: на ближайшей остановки ее «сняла» с маршрута женщина-водитель машины.

Инцидент произошел на улице Русской. Пенсионерка не пострадала.

Видео:

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