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Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео

Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео

Главное: В результате массовой драки с кавказцами в Киеве был избит партнер сына бывшего судьи хозяйственного суда Артура Емельянова.

Детали: В прошедшую субботу на Печерской площади в Киеве подрались представители двух группировок, связанные с газовым бизнесом, агрорынками и торговлей сельскохозяйственной техникой. Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в МВД, 30 мая возле летней площадки ресторана «Марокана» сошлись кавказцы, занимающиеся в Украине газовым бизнесом, и люди, которые контролируют агрорынки и торговлю сельхозтехникой. Судя по видео, которое опубликовало издание, участники драки начали встречу со словесной перепалки, но в итоге она превратилась в побоище.

По данным издания, в результате был сильно избит выходец из Донецка, который работает в фирмах по продаже сельхозтехники, связанных с сыном бывшего судьи хозяйственного суда Глебом Емельяновым. В ходе драки он достал из багажника своего автомобиля охотничий карабин и начал стрелять. После этого местные жители, вызвав полицию.

Как утверждается, в результате стрельбы никто не пострадал, а залитого кровью стрелка забрала «скорая помощь».

Возбуждено уголовное дело по статье о «хулиганстве с использованием оружия».

 

В тему: 28 мая в Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десять человек были задержаны.

Тэги: Киев, драка, криминал, новости Украины

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