Глава Армении и его семья заразились коронавирусом

Главное: Глава Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. COVID-19 также диагностирован у его семьи, хотя никаких проявлений болезни нет.

Детали: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook., что тесты на коронавирус, которые он сдал вместе с семьей накануне, дали положительный результат. При этом, по словам Пашиняна, у него нет никаких симптомов коронавирусной болезни COVID-19, однако он боится заразить окружающих, особенно людей старшего возраста.

«Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — сказал Пашинян, выразив сожаление по поводу произошедшего.

Он также сообщил, что скорее всего заразился от официанта, который подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства. «Как вы знаете, во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что человек, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан», — рассказал премьер, добавив, что у официанта был лабораторно подтвержден коронавирус.

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