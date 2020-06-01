Шварценеггер снялся в рекламе для Кличко. Отыграл железный Арни так себе

Главное: В рекламном ролике мэра Киева Виталий Кличко появился актер Арнольд Шварценеггер. Видео сняли ко Дню города.

Детали: Ко Дню Киева мэрия украинской столицы выпустила рекламный ролик. В нем снялись Виталий Кличко и актер Арнольд Шварценеггер, с которым дружит бывший боксер.

По сценарию Виталий Кличко обучает Шварца песне «Як тебе не любити, Києве мій!», общаясь с ним по видеосвязи.

72-летний актер произносит всего одну фразу и делает он это не очень хорошо, из-за чего складывается впечатление, что сцену снимали «одним дублем».

Добавим, что такая реклама была неоднозначно воспринята пользователями интернета.

В тему 29 мая 2020 года сообщалось, что коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды.

8 мая 2020 года появилась новость, что Шварценеггер весело разыграл своих фанатов.