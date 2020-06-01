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Известная российская юмористка заболела коронавирусом

Известная российская юмористка заболела коронавирусом

Главное: Российская юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом. Об этом она сообщила у себя в «Инстаграме».

Детали: 52-летняя российская юмористка Елена Воробей призналась, что заболела коронавирусом. Она записала видео в «Инстаграмм».

Артистка, в частности, сообщила, что узнала о результате теста три дня назад, но «не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи».

Она призналась: «Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?».

Елена Воробей рассказала о своей здоровье: «Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заболела всё-таки????????Об этом я узнала три дня назад...не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи.....Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный...Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем???ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку...Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать????Главное не нервничать) Спасибо всем докторам, дорогой Николай Николаевич????, родной Вы мой человек, от всей моей семьи Вам низкий поклон за всё, Игорь Геннадьевич, драгоценный❤️, Вы тоже родной человек, хотя между нами уже почти тысяча км, но всегда чувствую Вашу заботу, Татьяна Геннадьевна????❤️, пингвинёнок , врач из Поликлинники на Мосфильмовской????????????❤️, я Вам чаще всех звоню????????СПАСИБО!!!, спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне «выкарабкаться», добрым словом или советами коронованных со стажем)))спасибо друзьям, родным, коллегам, люблю Вас, дорожу Вами!!!!!Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!!Ну, а всё остальное индивидуально....Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал( Всё тело болело так как будто меня битами били.Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся????❤️

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena)

В тему 28 мая 2020 года ученые заявили, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от людей.

28 мая 2020 года Трамп рассказал, кого человечество должно «благодарить» за коронавирус.

Тэги: Россия, мир, культура, артистка, коронавирус, Елена Воробей

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