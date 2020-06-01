Известная российская юмористка заболела коронавирусом

Главное: Российская юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом. Об этом она сообщила у себя в «Инстаграме».

Детали: 52-летняя российская юмористка Елена Воробей призналась, что заболела коронавирусом. Она записала видео в «Инстаграмм».

Артистка, в частности, сообщила, что узнала о результате теста три дня назад, но «не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи».

Она призналась: «Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?».

Елена Воробей рассказала о своей здоровье: «Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное».

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