Вертолет ВСУ аварийно сел прямо на берегу Азовского моря

Главное: Вертолет Ми-8МТ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря. ЧП произошло в ходе тактико-специальных учений армейской авиации ВСУ и было заснято очевидцами на камеру мобильного телефона.

Детали: Военный вертолет Ми-8МТ армейской авиации Вооруженных сил Украины совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря.

Как передает УМП, данный инцидент произошел во время время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

«Менее чем через сутки Ми-8 улетел на базовый аэродром», ‒ сказано в сообщении.

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Видео инцидента уже появилось в Сети.

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