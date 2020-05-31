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Вертолет ВСУ аварийно сел прямо на берегу Азовского моря

Вертолет ВСУ аварийно сел прямо на берегу Азовского моря

Главное: Вертолет Ми-8МТ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря. ЧП произошло в ходе тактико-специальных учений армейской авиации ВСУ и было заснято очевидцами на камеру мобильного телефона.

Детали: Военный вертолет Ми-8МТ армейской авиации Вооруженных сил Украины совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря.

Как передает УМП, данный инцидент произошел во время время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

«Менее чем через сутки Ми-8 улетел на базовый аэродром», ‒ сказано в сообщении.

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Видео инцидента уже появилось в Сети.

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря

В тему: 26 мая 2020 года сообщалось, что на Чукотке рухнул вертолет с военными.

А 27 января 2020 года стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта.

Тэги: общество, вертолет, ЧП, регионы, видео, аварийная посадка, Азовское море, авиация, военные учения, ВСУ, МИ-8, новости Украины

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