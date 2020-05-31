В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки

Главное: Массовые беспорядки и погромы, захлестнувшие ряд городов США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми копами, не утихают уже пятые сутки. Власти разгоняют протестующих силами Нацгвардии и вводят комендантский час.

Детали: В США уже пятые сутки продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает RT со ссылкой на американские СМИ, в Вашингтоне в результате демонстраций возле Белого дома были ранены несколько офицеров Секретной службы, которых протестующие закидывали камнями и петардами. После того как участники акции сожгли автомобиль, полиция применила слезоточивый газ.

В Окленде (штат Калифорния) во время протестов были ранены двое офицеров Министерства внутренней безопасности США, один из них погиб.

В Нью-Йорке протестующие на время перекрыли автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, усевшись на проезжей части в обоих направлениях.

В эпицентре же хаоса ‒ Миннеаполисе ‒ полиция и Нацгвардия были вынуждены применить резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы выдавить погромщиков с главной улицы города ‒ Лейк-стрит.

Сообщается также, что власти многих крупных городов объявили о введении комендантского часа. В частности, этот режим уже действует в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Атланте, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Коламбусе, Питтсбурге, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилле, Портленде, Денвере, Цинциннати и Милуоки.

Напомним, Напомним, массовые протесты начались в США после того, как в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Причиной его смерти стали пытки со стороны расистов-полицейских.

В тему: 30 мая 2020 года сообщалось, что массовые беспорядки захлестнули более десяти крупных городов США.