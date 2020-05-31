Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки

В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки

Главное: Массовые беспорядки и погромы, захлестнувшие ряд городов США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми копами, не утихают уже пятые сутки. Власти разгоняют протестующих силами Нацгвардии и вводят комендантский час.

Детали: В США уже пятые сутки продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает RT со ссылкой на американские СМИ, в Вашингтоне в результате демонстраций возле Белого дома были ранены несколько офицеров Секретной службы, которых протестующие закидывали камнями и петардами. После того как участники акции сожгли автомобиль, полиция применила слезоточивый газ.

В Окленде (штат Калифорния) во время протестов были ранены двое офицеров Министерства внутренней безопасности США, один из них погиб.

В Нью-Йорке протестующие на время перекрыли автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, усевшись на проезжей части в обоих направлениях.

В эпицентре же хаоса ‒ Миннеаполисе ‒ полиция и Нацгвардия были вынуждены применить резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы выдавить погромщиков с главной улицы города ‒ Лейк-стрит.

Сообщается также, что власти многих крупных городов объявили о введении комендантского часа. В частности, этот режим уже действует в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Атланте, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Коламбусе, Питтсбурге, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилле, Портленде, Денвере, Цинциннати и Милуоки.

Напомним, Напомним, массовые протесты начались в США после того, как в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Причиной его смерти стали пытки со стороны расистов-полицейских.

В тему: 30 мая 2020 года сообщалось, что массовые беспорядки захлестнули более десяти крупных городов США.

Тэги: США, полиция, убийство, общество, Нью-Йорк, мир, погромы, протесты, массовые беспорядки, криминал, расизм, Лас-Вегас, негр

Комментарии

Статьи

30.05.20 09:38

Как меняется мир во время пандемии коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Израильтяне знали о взрывах 11 сентября 2001 года заранее. ФБР рассекретила часть отчета о теракте
30.05.20 19:49

Израильтяне знали о взрывах 11 сентября 2001 года заранее. ФБР рассекретила часть отчета о теракте

Автор: Agoravox

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция

Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция
31.05.20 10:50
2910
Последние новости
31.05.20 13:30

В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
31.05.20 12:01

На границе с Крымом таинственно исчез украинский военный
31.05.20 10:50

Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция
31.05.20 09:38

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 31 мая 2020
31.05.20 03:51

31 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
30.05.20 21:10

«Слуга народа» призывает подписать петицию о признании Геноцида армян
30.05.20 20:12

SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция
Фото и Видео
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция
Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция
SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция
SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция
В Харькове полицейские угодили в огненное ДТП, ‒ есть жертвы
В Харькове полицейские угодили в огненное ДТП, ‒ есть жертвы
«Грядет Большая вода». Киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий
«Грядет Большая вода». Киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий
Несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай»
Несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай»
«Белый Свет» открывает первую посткарантинную выставку архаической мистики
«Белый Свет» открывает первую посткарантинную выставку архаической мистики
Массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США
Массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США
Звездолет Илона Маска эпично взорвался во время огненных испытаний
Звездолет Илона Маска эпично взорвался во время огненных испытаний
На Житомирщине застрелили молодую девушку
На Житомирщине застрелили молодую девушку
fraza.ua
Новости блогосферы
29.05.20 15:36

Кулаки и маршрутки
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.