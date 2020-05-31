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Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция

Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: прямая трансляция

Главное: Компания американского миллиардера Илона Маска ‒ SpaceX ‒ осуществила успешную отправку в космос корабля Crew Dragon с астронавтами. Стыковка аппарата с МКС ожидается в 17-27 по киевскому времени.

Детали: В субботу, 30 мая, американская компания SpaceX со второй попытки запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским кораблем Crew Dragon.

Отметим, что Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет Даг Херли и Боб Бенкен, стал первым пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года. Последние же 9 лет астронавтов доставляли на МКС российскими «Союзами».

«Батут работает», ‒ так прокомментировал Маск успешный старт на пресс-конференции, после чего многие из присутствующих в зале рассмеялись.

Компания Илона Маска отправила в космос корабль Crew Dragon с астронавтами

Напомним, в 2014 году тогдашний зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, комментируя введенные американцами санкции, в шутку предложил Штатам отправлять свои экипажи на станцию с помощью батута.

Как передает ТАСС, историческая стыковка американского корабля с МКС состоится в 17-27 по киевскому времени.

Весь процесс напрямую транслируется из центра управления миссиями NASA:

В тему: 4 марта 2019 года мы писали, что ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян.

А 30 мая 2020 года сообщалось, что звездолет Илона Маска Starship взорвался во время огненных испытаний.

Тэги: США, общество, мир, NASA, космос, наука, ракета, МКС, астронавт, Роскосмос, запуск, Дмитрий Рогозин, Илон Маск, SpaceX, прямая трансляция, батут

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