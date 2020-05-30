SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция

Главное: Компания Илона Маска ‒ SpaceX ‒ делает вторую попытку запустить в космос ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским кораблем Crew Dragon. Старт намечен на 22-22 по киевскому времени.

Детали: 30 мая в 22-22 по киевскому времени американская компания SpaceX планирует осуществить повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon.

Как передает ТАСС со ссылкой на NASA, шансы на благоприятные условия для запуска в субботу составляют 50%.

На борту Crew Dragon находятся двое астронавтов ‒ Боб Бенкен и Даг Херли ‒ которые проводят предполетную подготовку и готовятся к старту.

Напомним, предыдущий старт Falcon 9 был отложен из-за погодных условий. Если по какой-то причине сегодняшний запуск также будет отменен, третья попытка может быть предпринята в воскресенье, 31 мая, в 22-00 по киевскому времени.

Весь процесс подготовки и запуска Falcon 9 напрямую транслируется из центра управления миссиями NASA:

В тему: 4 марта 2019 года мы писали, что ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян.

А 30 мая 2020 года сообщалось, что звездолет Илона Маска Starship взорвался во время огненных испытаний.