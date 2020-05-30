В Харькове полицейские угодили в огненное ДТП, ‒ есть жертвы

Главное: В Харькове полицейский Prius врезался в Daewoo Lanos, вследствие чего погибли два человека. Момент столкновения попал на видео.

Детали: В ночь с 29 на 30 мая в Харькове произошло смертельное ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius.

Как передает пресс-служба областной полиции, машина, в салоне которой находилось трое патрульных копов, двигалась по Московскому проспекту, как внезапно навстречу ей «вылетел» потерявший управление Daewoo Lanos.

Сообщается, что сразу после столкновения «кореец» загорелся, в результате чего двое людей ‒ 22-летний полицейский и женщина-пассажирка ‒ погибли на месте ДТП.

Кроме того, в аварии пострадали и патрульные. Первую помощь им оказали подоспевшие медики «скорой помощи».

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту ДТП со смертельным исходом начато уголовное производство.

В тему: 16 ноября 2019 года мы писали, что в Мариуполе патрульный Prius вылетел с дороги, угодив в ДТП на перекрестке.

А 18 февраля 2019 года сообщалось, что элитный автомобиль на «евробляхах» протаранил экипаж полиции в Киеве. Копов госпитализировали.