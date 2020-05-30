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«Грядет Большая вода». Киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий

«Грядет Большая вода». Киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий

Главное: Проливной дождь, который «накрыл» столицу, уже к вечеру достигнет «значительного» уровня опасности. Об этом предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Детали: В субботу, 30 мая, во всех районах столицы прошли проливные дожди. По данным телеканала «112.ua», в результате непогоды в некоторых районах мегаполиса образовались сильные транспортные заторы.

В частности, по состоянию на 14-00 затруднено движение по Южному мосту в обоих направлениях. На Северном же мосту движение в сторону правого берега практически остановилось.

Кроме того, пробки образовались в районе станции метро «Левобережная» ‒ там сложно проехать по направлению выезда из города по Броварскому проспекту.

Движение также «застопорилось» и в районе от станции метро «Берестейская» до «Святошино» по направлению со стороны центра столицы.

Между тем, в столичном Управлении ГСЧС предупреждают, что к 21-00 погодные условия в Киеве станут еще хуже. По информации спасателей, ливень достигнет I («значительного») уровня опасности.

В Сети уже появилось множество видероликов, сделанных киевлянами в «дождливую» субботу:

В тему: 28 мая 2020 года мы писали о потопе в Одессе. Там машины буквально плавали по городу.

А 3 апреля 2013 года сообщалось, что «Большая вода» пришла на киевскую Окружную. Там людей спасали пожарными машинами.

Тэги: Киев, общество, вода, погода, дождь, столица, пробки, видео, ливень, погодные условия, транспортный коллапс, дожди, новости Украины

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