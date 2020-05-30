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Несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай»

Несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай»

Главное: Американский лидер Дональд Трамп сообщил о разрыве отношений США с ВОЗ. Свое решение он объяснил отказом организации проводить необходимые реформы.

Детали: Глава Белого дома Дональд Трамп объявил об «окончательном разрыве» отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

Свое решение президент объяснил тем, что ВОЗ отказалась провести «очень желанные и необходимые» в условиях пандемии COVID-19 реформы и осталась подконтрольной КНР.

«Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн», ‒ подчеркнул Трамп, добавив, что «с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование».

Как передает РИА «Новости», на решение американского лидера уже отреагировал представитель ВОЗ в Африке Михель Яо, заявивший, что отказ США финансировать организацию повлияет на способность региональных стран бороться с кризисами, угрожающими общественному здоровью.

«Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы», ‒ добавил он.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус «демарш» Трампа комментировать отказался.

В тему: 8 апреля 2020 года мы писали, что Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.

А 19 мая 2020 года сообщалось, что Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум.

Тэги: США, Китай, общество, здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, Белый дом, разрыв, Дональд Трамп, финансирование, взносы, коронавирус, пандемия, COVID-19

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