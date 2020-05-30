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Массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США

Массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США

Главное: В более чем десяти городах США проходят многочисленные акции протеста. Митингующие возмущены действиями расистов-полицейских Миннеаполиса, жестоко убивших афроамериканца Джорджа Флойда.

Детали: В более чем десяти американских городах проходят многочисленные акции протеста против полицейского произвола, сопровождающиеся беспорядками, погромами и столкновениями с правоохранителями.

Как передает ТАСС, в Атланте демонстранты выбили окна в штаб-квартире CNN и закрасили логотип компании на фасаде здания. Кроме того, поступают известия о нападениях на полицейских и поджогах служебных автомобилей.

В Нью-Йорке митингующие попытались прорваться через ограждения баскетбольной арены Barclays Center.

В Альбукерке же после стычек с полицией были задержаны четыре человека. Чтобы избежать расправы, копам пришлось применить против толпы слезоточивый газ.

Кроме того, сообщается о беспорядках в Колумбусе, Хьюстоне, Далласе, Финиксе, Сан-Хосе, Лас-Вегасе и Шарлотт.

Напомним, массовые протесты начались в США после того, как в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Причиной его смерти стали пытки со стороны расистов-полицейских.

В тему: 5 декабря 2014 года мы писали, что в США начались протесты из-за убийства полицией черного мужчины.

А 25 ноября 2014 года сообщалось, что в связи с обострением ситуации в Фергюсоне, власти ввели в город дополнительные силы Нацгвардии.

Тэги: США, полиция, убийство, общество, Нью-Йорк, мир, погромы, протесты, массовые беспорядки, криминал, расизм, Лас-Вегас, негр, Хьюстон

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