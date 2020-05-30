Звездолет Илона Маска эпично взорвался во время огненных испытаний

Главное: Прототип пилотируемого американского космического корабля Starship был уничтожен в результате взрыва. Видео грандиозного огненного ЧП уже появилось в Сети.

Детали: Четвертый прототип пилотируемого космического корабля Starship был уничтожен в результате взрыва, который произошел во время огненных испытаний на техасском полигоне Бока-Чика.

Как передает Spaceflight Now, ЧП произошло уже через две минуты после запуска двигателя Raptor и было зафиксировано на видео.

Как известно, Starship разрабатывается компанией Илона Маска ‒ SpaceX ‒ и позиционируется как пилотируемый космический корабль нового поколения. Компания планирует использовать корабль для осуществления полетов на Луну, Марс и за пределы его орбиты.

Ранее прототип успешно прошел некоторые испытания, в том числе проверку криогенным давлением.

В тему: 25 июля 2017 года сообщалось, что космический корабль Starhopper компании Илона Маска эпично вспыхнул во время испытаний.