На Житомирщине застрелили молодую девушку

Главное: В селе Тальки Житомирской области 41-летний мужчина застрелил из ружья 19-летнюю девушку. После этого злоумышленник покончил с собой.

Детали: В пятницу ночью, 29 мая, в селе Тальки Новоград-Волынского района Житомирской области была убита 19-летняя местная жительница.

Как передает пресс-служба областной полиции, девушка скончалась от выстрела в спину, который произвел ее 41-летний знакомый.

Сообщается, что затем мужчина выстрелил в себя, однако, истекая кровью, все же смог позвонить другу и сообщить о случившемся.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители и медики ‒ злоумышленник был уже мертв. Рядом с ним было лежало охотничье ружье.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей начато уголовное производство.

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