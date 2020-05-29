На Ровенщине полицейский подстрелил собаку и мужчину, который ее спустил. Все из-за пьяного водителя

Главное: В Ровенской области сотрудники полиции остановили пьяного водителя, после чего на них спустили алабая. В итоге владелец собаки и сержант полиции госпитализированы.

Детали: В четверг, 28 мая, в Ровенской области в городе Вараш сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda 6, водитель которого был нетрезв. Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель оказал правоохранителям сопротивление.

В частности, он отказался выполнять законные требования полицейских предъявить документы. Вместо этого он направился к 35-летнему жителю Вараш, который спустил на правоохранителей своего пса алабая.

Собака набросилась на сержанта полиции, но тот выстрелом ранил пса в лапу. Тогда водитель и владелец животного напали на полицейского, били его и пытались отобрать табельное огнестрельное оружие.

Сержант выстрелил в ногу владельцу собаки, а водитель авто с места происшествия скрылся. Хозяину пса полицейские смогли надеть наручники только после того, как применили слезоточивый газ.

Владелец собаки и полицейский госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали и второго нападавшего. Оказалось, что его ранее судили за грабеж, разбой и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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