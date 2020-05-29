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Ученые выяснили, что рыбы тоже впадают в отчаяние. Как это поможет людям?

Ученые выяснили, что рыбы тоже впадают в отчаяние. Как это поможет людям?

Главное: Рыбы способны впадать в отчаяние. Это должно помочь в борьбе с депрессией у людей, говорят ученые.

Детали: Российские ученые-биологи из Уральского федерального университета заявили, что рыбы способны испытывать отчаяния.  Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что опыты прошли на пресноводных рыбках зебраданио (zebrafish).

Исследователи говорят, что они «наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в элитарный клуб полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований».

Биологи сообщают, что на зебро-рыбок «воздействуют классические антидепрессанты (например, амитриптилин и сертралин), которые снижают уровень их отчаяния».

Ученые утверждают: «Генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, поэтому мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами».

Теперь они рассчитывают, что «наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарства против депрессии».

Небольшой сюжет о жизни zebrafish:

В тему 15 апреля 2020 года сообщалось, что в пустующем немецком зоопарке одни животные съедят других.

23 марта 2020 года было сообщение о том, что болезни животных становятся человеческими. Как уничтожение экосистемы приводит к новым эпидемиям.

Тэги: ученые, депрессия, наука, рыбки, курьезы

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