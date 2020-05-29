Главное: Истина всегда побеждает ложь, потому что правда вечная, а ложь временная. Об этом сказал Митрополит Онуфрий.

Детали: В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 30 мая в 06.30 на телеканале «Интер».

«Господь учил апостолов Царства Божия: «Истина всегда побеждает ложь. Потому что правда вечная, а ложь временная. И правда ведет к Богу, а ложь ведет к смерти», — рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Фейсбук.

В прошлом выпуске программы Митрополит Онуфрий объяснил, как сделать так, чтобы молитвы исполнялись.

В тему: 3 марта 2020 года Митрополит Онуфрий назвал причины кризиса в Украине.