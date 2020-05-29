Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Умер старейший мужчина планеты

Умер старейший мужчина планеты

Главное: В Великобритании умер самый старый мужчина планеты Роберт Уэйтон. Он скончался на 113-м году жизни.

Детали: В Великобритании скончался самый старый мужчина Земли Роберт Уэйтон. Ему было 112 лет, два месяца и двадцать семь дней.

Свое звание рекордсмена он получился недавно – в минувшем апреле.

Причиной смерти старика стала онкология, однако, по словам его родных, он «безболезненно умер во сне».

Люди, знавшие его, говорят, что Роберт Уэйтон всегда проповедовал христианские ценности и называл всех жителей нашей планеты братьями и сестрами.

О себе он говорил: «Я обычный парень, который долго живет».

В тему 12 февраля 2020 года сообщалось, что В Японии нашли самого старого мужчину на планете.

30 января 2020 года стало известно, что В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты.

Тэги: рекорд, мир, долгожитель, самый старый

Комментарии

Статьи

29.05.20 09:30

Украинский арсенал: подводная лодка U01 «Запорожье»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность
28.05.20 20:38

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность

Автор: Страна

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус в Украине: За минувшие сутки выздоровело рекордное количество человек

Коронавирус в Украине: За минувшие сутки выздоровело рекордное количество человек
29.05.20 10:58
345
Последние новости
29.05.20 12:04

Умер старейший мужчина планеты
29.05.20 12:01

Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов
29.05.20 11:44

В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных
29.05.20 11:12

Коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд суточной смертности
29.05.20 10:58

Коронавирус в Украине: За минувшие сутки выздоровело рекордное количество человек
29.05.20 10:57

Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
29.05.20 10:01

В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу
Фото и Видео
Умер старейший мужчина планеты
Умер старейший мужчина планеты
Умер старейший мужчина планеты
Умер старейший мужчина планеты
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов
В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных
В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу
В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу
Сотрудники полиции попали в смертельное ДТП на Полтавщине
Сотрудники полиции попали в смертельное ДТП на Полтавщине
Доктор Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки
Доктор Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки
Трамп ввел цензуру цензуры в социальных сетях
Трамп ввел цензуру цензуры в социальных сетях
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.