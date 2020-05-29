Умер старейший мужчина планеты

Главное: В Великобритании умер самый старый мужчина планеты Роберт Уэйтон. Он скончался на 113-м году жизни.

Детали: В Великобритании скончался самый старый мужчина Земли Роберт Уэйтон. Ему было 112 лет, два месяца и двадцать семь дней.

Свое звание рекордсмена он получился недавно – в минувшем апреле.

Причиной смерти старика стала онкология, однако, по словам его родных, он «безболезненно умер во сне».

Люди, знавшие его, говорят, что Роберт Уэйтон всегда проповедовал христианские ценности и называл всех жителей нашей планеты братьями и сестрами.

О себе он говорил: «Я обычный парень, который долго живет».

В тему 12 февраля 2020 года сообщалось, что В Японии нашли самого старого мужчину на планете.

30 января 2020 года стало известно, что В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты.