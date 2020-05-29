Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд

Главное: Домашние хорьки постепенно становятся такими же привычными, как кошки и собаки. Появилось видео, как в одно из киевских парков хорька выгуливали на поводке. Также недавно возник скандал из-за хорька, которого принесли на судебное заседание.

Детали: На Киевщине женщину не пустили на судебное заседание из-за хорька. Об этом сообщает Служба судебной охраны города и Киевской области

Cпециальных клеток для домашних животных в судебном учреждении не предусмотрено. В связи с этим женщине предложили оставить своего питомца дома и прийти в суд уже без него.

Домашние хорьки (фуро, фретки) становятся почти такими же привычными для украинцев, как собаки и кошки.

Так, недавно журналисты «Фразы» сняли, как в одном из киевских парков хорька выгуливали на поводке. Почти, как собаку.

В тему: В 2012 году мы писали о том, как харьковский хорек-вещун предсказывал результаты матчей Евро-2012.