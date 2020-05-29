В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу

Главное: В австралийском зоопарке два льва напали на женщину, которая чистила их клетки. Она находится в реанимации.
Детали: В популярном австралийском зоопарке Shoalhaven, который еще в марте был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса, произошло ЧП: два льва напали на 35-летнюю женщину, которая пришла чистить их клетки.
Пострадавшую нашли сотрудники зверинца. Ее доставили в реанимацию в критическом состоянии, использовав вертолет.
Видео с места ЧП:
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