В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу

Главное: В австралийском зоопарке два льва напали на женщину, которая чистила их клетки. Она находится в реанимации.

Детали: В популярном австралийском зоопарке Shoalhaven, который еще в марте был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса, произошло ЧП: два льва напали на 35-летнюю женщину, которая пришла чистить их клетки.

Пострадавшую нашли сотрудники зверинца. Ее доставили в реанимацию в критическом состоянии, использовав вертолет.

Видео с места ЧП:

В тему 15 апреля 2020 года сообщалось, что в пустующем немецком зоопарке одни животные съедят других.

9 октября 2019 года очень умная парижская свинья потрясла интернет.