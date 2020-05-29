Доктор Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки

Главное: Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки. Появилось видео.

Детали: Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский записал видео, где показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки.

В частности, медик заявил: «Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду».

В тему 20 мая 2020 года доктор Комаровский нашел неожиданный вред в постоянном ношении медицинских масок.

12 апреля 2020 года доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса.