Трамп ввел цензуру цензуры в социальных сетях

Главное: Президент США Дональд Трамп фактически ввел цензуру цензуры в социальных сетях. Глава Белого дома подписал резонансный указ.

Детали: Американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым фактически ввел цензуру цензуры в социальных сетях. Документ позволяет снять с них защиту от претензий по редактированию постов.

Глава Белого дома заявил: «В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия».

Он добавил: «Решения социальных сетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а они выступают как издатели».

Также Дональд Трамп сказал: «В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других».

Скандал вокруг социальных сетей вспыхнул после того, как сервис Twitter пометил одно из сообщений Дональда Трампа как «содержащее неправду», разместив под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент США соврал.

В тему 28 мая 2020 года Трамп заявил, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов.

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