Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего

В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего

Главное: Массовые протесты в американском Миннеаполисе, вспыхнувшие из-за убийства полицейскими-расистами чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, переросли в жестокие беспорядки. Мэр города запросил помощь Нацгвардии.

Детали: Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей считает, что в город должны быть введены подразделения Национальной гвардии, поскольку протесты, вспыхнувшие в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки и погромы.

Как передает Regnum со ссылкой на Washington Examiner, в городской мэрии, в частности, заявили, что помощь военных запросили после того, как протестующие разграбили и подожгли несколько магазинов.

Сам же градоначальник отметил, что понимает возмущение людей, вышедших на протестную акцию, однако не может более «рисковать безопасностью невинных людей».

Напомним, протесты в Миннеаполисе вспыхнули после зверского убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими ‒ на него сначала надели наручники, а затем уложили на землю и «демонстративно» задушили, прижав шею коленом.

В тему: 5 декабря 2014 года мы писали, что в США начались протесты из-за убийства полицией черного мужчины.

А 25 ноября 2014 года сообщалось, что в связи с обострением ситуации в Фергюсоне, власти ввели в город дополнительные силы Нацгвардии.

Тэги: США, полиция, убийство, общество, мир, погромы, массовые беспорядки, криминал, расизм, негр

Комментарии

Статьи

27.05.20 09:19

Коронавирусный удар по ТРАМПономике

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность
28.05.20 20:38

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность

Автор: Страна

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 мая 2020 года

Главные новости за 28 мая 2020 года
28.05.20 18:59
431
Последние новости
28.05.20 20:22

В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
28.05.20 19:25

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 28 мая 2020
28.05.20 18:59

Главные новости за 28 мая 2020 года
28.05.20 17:49

Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда
28.05.20 16:47

Жара и грозы: украинцам рассказали, каким будет грядущее лето
28.05.20 16:16

Водителям на заметку. В МВД рассказали, как будет работать система автофиксации нарушений ПДД
28.05.20 15:33

В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
Фото и Видео
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет
В Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.