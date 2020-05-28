В американском Миннеаполисе продолжаются массовые погромы после зверского убийства чернокожего

Главное: Массовые протесты в американском Миннеаполисе, вспыхнувшие из-за убийства полицейскими-расистами чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, переросли в жестокие беспорядки. Мэр города запросил помощь Нацгвардии.

Детали: Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей считает, что в город должны быть введены подразделения Национальной гвардии, поскольку протесты, вспыхнувшие в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки и погромы.

Как передает Regnum со ссылкой на Washington Examiner, в городской мэрии, в частности, заявили, что помощь военных запросили после того, как протестующие разграбили и подожгли несколько магазинов.

Сам же градоначальник отметил, что понимает возмущение людей, вышедших на протестную акцию, однако не может более «рисковать безопасностью невинных людей».

Напомним, протесты в Миннеаполисе вспыхнули после зверского убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими ‒ на него сначала надели наручники, а затем уложили на землю и «демонстративно» задушили, прижав шею коленом.

В тему: 5 декабря 2014 года мы писали, что в США начались протесты из-за убийства полицией черного мужчины.

А 25 ноября 2014 года сообщалось, что в связи с обострением ситуации в Фергюсоне, власти ввели в город дополнительные силы Нацгвардии.