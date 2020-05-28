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В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу

В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу

Главное: Из-за обильных осадков, которые накрыли Одессу, некоторые улицы превратились в самые настоящие реки. Временами уровень воды достигает окон автомобилей.

Детали: Обильные осадки, не прекращающиеся в Одессе со вчерашнего вечера, стали для жителей и городских коммунальных служб настоящим испытанием, сообщают «Факты».

Сегодня, 28 мая, с шести до девяти утра выпало 18 мм осадков. В результате многие улицы и дороги превратились в настоящие реки. В некоторых микрорайонах бурлящие потоки поднялись более чем на метр над уровнем асфальтового покрытия, а на многих магистралях вода и вовсе достигла окон легковых автомобилей.

Полностью затоплена Таможенная площадь, улицы Балковская и Приморская, где десятки «утонувших» авто. Французский бульвар, Среднефонтанская площадь и проспект Шевченко стоят в водяных пробках.

Не функционируют либо в лучшем случае работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №№ 3, 15, 18, 22, 27, троллейбусные маршруты №№ 8, 10.

Также из-за подтопления рельсового полотна приостановлено движение трамвая № 20.

В управлении патрульной полиции сообщили, что на некоторых улицах проводится частичное перекрытие движения.

Кроме того, из-за сильного ливня ограничена работа Одесского и Южного портов.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте.

потоп в Одессе

потоп в Одессе

В тему: В начале мая нынешнего года во время ливня на Виннитчине поток воды во время ливня смыл местного жителя. Спасти его не удалось. В трех городах из домовладений пришлось откачивать воду.

Тэги: общество, Одесса, потоп, новости Украины

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