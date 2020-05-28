В Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет

Главное: В Индии умер известный йог Прахлад Джани. Он утверждал, что не ест и не пьет восемьдесят лет.

Детали: В Индии в возрасте 90 лет умер известный йог Прахлад Джани. Мужчина жил отшельником и утверждал, что не ест и не пьет с 1940-го года.

О его кончине сообщают местные СМИ. Отмечается, что старик заболел в апреле и не смог победить болезнь. Диагноз не сообщается.

Еще в семилетнем возрасте Прахлад Джани отправился жить в джунгли, а через пять лет он стал последователем индуистской богини Амба.

По его словам, богиня «подпитывала его субстанцией», которая позволяла не есть и не пить.

Врачи дважды исследовали йога в 2003-м и 2010-м годах, установив, что он не употреблял пищу и воду «минимум десять дней».

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