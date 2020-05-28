Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды

Главное: Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту не смог стартовать в США из-за непогоды. Запуск перенесен на 30 мая.

Детали: Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, на борту которого находились астронавты, не смог стартовать в ночь на четверг, 28 мая, из-за непогоды.

Новая попытка будет предпринята в субботу, 30 мая.

В SpaceX сообщают, что «по оценкам синоптиков шансы хорошей погоды во время старта составляли 60%, но с утра эта цифра уменьшилась до 50%».

На борту Crew Dragon находились двое астронавтов ‒ Боб Бенкен и Даг Херли. Планировалось, что они станут новыми членами экипажа МКС.

Отмечается, что «окно запуска было очень узкое и не позволяло перенести его просто на более позднее время».

Добавим, что это первая попытка отправить астронавтов в космос с территории США с 2011 года.

При неудачном запуске присутствовали президент США Дональд Трамп с женой и вице-президент Майк Пенс.

В тему 27 мая 2020 года «Фраза» вела прямую трансляцию того, как SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами.