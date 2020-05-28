Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина

Главное: Режиссер Макс Балтер снял короткометражный фильм «Together». В основе сюжета — история о девушке, которая сходит с ума во время вынужденного карантина.

Детали: Новый фильма украинского режиссера и соавтора идеи Макса Балтера «Together» рассказывает о девушке, которой во время вынужденной самоизоляции постоянно кажется, что в квартире есть кто-то еще. Главную роль исполнила Маруся Ионова, актриса социального рейв бэнда TseSho.

Над лентой работала команда из 8 человек. Съемки велись в безопасных условиях и длились 16 часов, а съемочной площадкой была квартира режиссера.

«Это история о нашей психологической неготовности к карантину. Она близка мне и многим моим друзьям, поэтому мне захотелось ее рассказать на том языке, которым я владею лучше всего. Сценарий написал Богдан Соломаха. Когда я его прочитал, то сразу понял, что знаю, как снять это кино в рамках ограниченных условий и бюджета», — говорит Балтер.

По словам режиссера: «Карантин стал вызовом для многих людей в индустрии, потому что мы потеряли возможность нормально работать. У меня были дни, когда не хотелось вообще ничего делать, поэтому фильм стал для меня спасением. Создавать кино собственными силами интересно и сложно, потому что нужно выполнять сразу несколько ролей на площадке. Например, я был режиссером, продюсером, переписывал сценарий во время репетиции, выполнял работу кастинг-директора и стилиста, переносил освещения и реквизит по квартире во время съемок».

Фильм «Together» стал второй режиссерской киноработой Макса Балтера. В 2018 году его короткометражный фильм о буллинге «Riposte» вошел в финал в номинации «Best Visual Effects» одного из крупнейших в мире фестивалей короткого метра My RØDE Reel.

TOGETHER: Short Film from Max Balter on Vimeo. Говоря о дальнейших планах, Макс Балтер отметил: «Я уже планирую несколько съемок короткометражек в текущем году. Мне очень хочется, чтобы украинское независимое кино развивалось. И я обязательно стану частью этого процесса».

В качестве режиссера Макс Балтер чаще всего снимает рекламу. Среди его продюсерских работ есть много клипов-миллионников.

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