Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»

Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»

Главное: В среду, 27 мая, рано утром при въезде в Одессу были задержаны иностранцы, которые днем ранее расстреляли в Киеве на Печерске гражданина Черногории. Момент задержания снимали на видео.

Детали: Национальная полиция Украины опубликовала видео задержания в Одессе группы киллеров, которые 26 мая в Киеве расстреляли одного из лидеров наркокартеля «Кавач» — гражданина Черногории Питера Радуя Звице.

Сотрудники правоохранительных органов установили их маршрут из Киева и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу с Молдовой покинуть Украину, минуя таможенный контроль. К полицейской операции по задержанию был привлечен спецназ КОРД, поскольку было понимание, что злоумышленники вооружены.

27 мая рано утром при въезде в Одессу сотрудники уголовного розыска, Главного следственного управления, Департамента стратегического управления, полиции Одесской области и КОРД задержали киллеров.

При захвате подозреваемые оказали сопротивление и пытались скрыться. На видео заметно, что операция была проведена молниеносно.

После задержания при обыске автомобиля преступников были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.

В тему: 26 мая в центре Киева неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, в результате чего тот был госпитализирован. Злоумышленники сожгли автомобиль, на котором скрылись с места обстрела.

Позже стало известно, что жертвой покушения в центре Киева стал 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце. По некоторым данным, он связан с одним из балканских наркокартелей.

В сети появилось видео стрельбы в центре Киева, в ходе которой пять пулевых ранений получил гражданин Черногории.

Тэги: Киев, общество, Одесса, происшествие, расстрел, задержание, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.05.20 09:19

Коронавирусный удар по ТРАМПономике

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Скафандр SpaceX выглядит не лучшим образом. А что будет на Марсе?
27.05.20 20:46

Скафандр SpaceX выглядит не лучшим образом. А что будет на Марсе?

Автор: Naked Science

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

День Киева в условиях карантина: стали известны подробности празднования

День Киева в условиях карантина: стали известны подробности празднования
28.05.20 10:03
404
Последние новости
28.05.20 11:08

Ученые установили, что шимпанзе можно научить разговаривать
28.05.20 10:10

Стало известно, по какой причине Москаля забрали в «скорую» с прямого эфира
28.05.20 10:03

День Киева в условиях карантина: стали известны подробности празднования
28.05.20 10:00

Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
28.05.20 09:31

Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
28.05.20 09:04

Стало известно, за сколько минут солнечный свет убивает коронавирус
28.05.20 08:52

Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
Фото и Видео
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей
На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей
Митрополит Антоний назвал истинные причины неисполнения человеческих желаний
Митрополит Антоний назвал истинные причины неисполнения человеческих желаний
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.