Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»

Главное: В среду, 27 мая, рано утром при въезде в Одессу были задержаны иностранцы, которые днем ранее расстреляли в Киеве на Печерске гражданина Черногории. Момент задержания снимали на видео.

Детали: Национальная полиция Украины опубликовала видео задержания в Одессе группы киллеров, которые 26 мая в Киеве расстреляли одного из лидеров наркокартеля «Кавач» — гражданина Черногории Питера Радуя Звице.

Сотрудники правоохранительных органов установили их маршрут из Киева и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу с Молдовой покинуть Украину, минуя таможенный контроль. К полицейской операции по задержанию был привлечен спецназ КОРД, поскольку было понимание, что злоумышленники вооружены.

27 мая рано утром при въезде в Одессу сотрудники уголовного розыска, Главного следственного управления, Департамента стратегического управления, полиции Одесской области и КОРД задержали киллеров.

При захвате подозреваемые оказали сопротивление и пытались скрыться. На видео заметно, что операция была проведена молниеносно.

После задержания при обыске автомобиля преступников были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.

В тему: 26 мая в центре Киева неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, в результате чего тот был госпитализирован. Злоумышленники сожгли автомобиль, на котором скрылись с места обстрела.

Позже стало известно, что жертвой покушения в центре Киева стал 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце. По некоторым данным, он связан с одним из балканских наркокартелей.

В сети появилось видео стрельбы в центре Киева, в ходе которой пять пулевых ранений получил гражданин Черногории.