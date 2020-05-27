SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция

Главное: Компания Илона Маска ‒ SpaceX ‒ запускает ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon. Грандиозное мероприятие напрямую транслируется в Сети.

Детали: 27 мая в 23-33 по киевскому времени американская компания SpaceX планирует осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon.

Как сообщает агенство NASA, на борту корабля находятся двое астронавтов ‒ Боб Бенкен и Даг Херли ‒ которые станут новыми членами экипажа МКС.

Предполагается, что стыковка Crew Dragon и МКС произойдет в четверг, 28 мая, в 18-30 по киевскому времени.

Весь процесс подготовки и запуска Falcon 9 напрямую транслируется из центра управления миссиями NASA:

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