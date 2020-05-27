Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире

Главное: Экс-депутату и губернатору Закарпатья Геннадию Москалю внезапно «поплохело» в прямом эфире телеканала NewsOne. Как предполагают СМИ, у него случился инсульт.
Детали: Бывшему нардепу и главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире телеканала NewsOne.
«Гостю стало плохо», ‒ сказал ведущий Вячеслав Пиховшек, обратив внимание, что Москаль внезапно прекратил говорить и с трудом стоял на ногах.
Как отмечает издание «Буквы», указанные симптомы характерны для инсульта.
После этого эфир прервали, а в студию вызвали «скорую».
В тему: 23 февраля 2018 года мы писали, что Москаль потребовал извинений от Супрун, предварительно обложив ее матом.
А 22 марта 2020 года Москаль утверждал, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной.