Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире

Главное: Экс-депутату и губернатору Закарпатья Геннадию Москалю внезапно «поплохело» в прямом эфире телеканала NewsOne. Как предполагают СМИ, у него случился инсульт.

Детали: Бывшему нардепу и главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире телеканала NewsOne.

«Гостю стало плохо», ‒ сказал ведущий Вячеслав Пиховшек, обратив внимание, что Москаль внезапно прекратил говорить и с трудом стоял на ногах.

Как отмечает издание «Буквы», указанные симптомы характерны для инсульта.

После этого эфир прервали, а в студию вызвали «скорую».

В тему: 23 февраля 2018 года мы писали, что Москаль потребовал извинений от Супрун, предварительно обложив ее матом.

А 22 марта 2020 года Москаль утверждал, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной.