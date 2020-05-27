Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших

Главное: За минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса в Киеве впервые превысило количество новых заболевших. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроются ТРЦ и отели, а также когда будут ограничивать вход в метро.

Детали: За минувшие сутки впервые с начала пандемии в Киеве выздоровели больше людей, чем заболели. В частности, новых заболевших — 29 человек, при этом выздоровели 44 пациента, сообщил сегодня, 27 мая, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. За прошедшие сутки в столице умерли три человека. На сегодня в Киеве 2739 случаев заболевания. В больницы столицы (за сутки — ред.) Госпитализировали 10 пациентов. Выздоровели в сутки 44 человека. Впервые сначала пандемии у нас выздоровели больше людей, чем заболел. Это хорошая новость», — заявил Кличко.

Столичный голова также сказал, что в рамках ослабления карантина в Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы и отели. Торговые центры откроются для посетителей 30 мая.

Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

— Температурный скрининг сотрудников и постояльцев

— Масочный режим вне номеров

— Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения

«Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание. Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно», — добавил мэр.

Кличко также заявил, что во время самого большого скопления людей в киевском метро временно ограничат вход на некоторые станции, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа — соблюдая дистанцию ​​и в маске», — сказал мэр Киева.

Также Кличко в очередной раз призвал пассажиров соблюдать социальную дистанцию и носить маску, а пользоваться общественным транспортом просил только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.

В тему: За минувшие сутки в стране коронавирусом заболел 321 человек, 420 выздоровели, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов. Количество выздоровевших — почти на 100 случаев превысило число заболевших.