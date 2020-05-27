Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя

Главное: В Киеве коммунальщики поливали клумбы во время дождя. Появилось видео.

Детали: В среду, 27 мая, «Киев Оперативны» опубликовал видео того, как на Оболони коммунальные службы поливают клумбы, несмотря на идущий дождь.

Очевидцы, снимавшие этот бардак, замечают, что коммунальщики впустую тратят деньги киевлян.

Мужчина отметил: «Вот так списываются бабки».

Данные кадры вызвали возмущение у пользователей социальных сетей.

Видео:

В тему 15 апреля 2020 года сообщалось, что киевским коммунальщикам карантин «не писан».

17 декабря 2019 года стало известно, что под Киевом водитель грузовика расстрелял разъяренных коммунальщиков.