Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео

Главное: В сети появилось видео вчерашней стрельбы в центре Киева, в ходе которой пять пулевых ранений получил гражданин Черногории. Киллеры прибыли в нашу страну в начале мая.

Детали: Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook момент стрельбы в центре Киева, в результате которой ранения получил мужчина.

На видео запечатлено, как объект покушения в темной одежде с капюшоном пробегал в людном месте по тротуару возле парковки на Печерске, когда из автомобиля Smart вышли несколько человек и открыли стрельбу. Мужчина сразу попытался скрыться от них, нападавшие сели в авто и покинули место преступление.

Геращенко отметил, что киллеры прибыли в страну в начале мая. Уже здесь они купили автомобиль и огнестрельное автоматическое оружие, организовали слежку за жертвой.

По информации пресс-службе Нацполиции, группа киллеров была задержана в Одессе. Их подозревают в покушении на жизнь гражданина Черногории в центре Киева. Все преступники — иностранцы. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В тему: 26 мая в центре Киева неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, в результате чего тот был госпитализирован. Злоумышленники сожгли автомобиль, на котором скрылись с места обстрела.

Позже стало известно, что жертвой покушения в центре Киева стал 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце. По некоторым данным, он связан с одним из балканских наркокартелей.