На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей

Главное: На Кубу обрушился сильнейший шторм. Пострадали тысячи людей.

Детали: На Кубе бушует непогода: на остров обрушился мощный шторм. Сильный ветер буквально срывал крыши с лачуг и домов, валил деревья и столбы.

Без электричества остались тысячи людей. Кое-где затопило дороги и здания.

Десятки домов были полностью разрушены.

О погибших и травмированных пока не сообщается.

Синоптики же призывают не расслабляться: непогода бушевать еще целую неделю.

В тему 28 января 2019 года сообщалось, что на столицу Кубы обрушился торнадо – пострадали почти две сотни людей.

23 июля 2018 года стало известно, что на Кубе переписали Конституцию. Коммунизм больше никто строить не будет.