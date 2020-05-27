Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»

Главное: Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа «абсолютным дураком». Политик дал скандальное интервью CNN.

Детали: Главный конкурент действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства лидер демократов Джо Байден дал жесткое интервью CNN.

Он раскритиковал главу Белого дома за демонстративное пренебрежение методами индивидуальной защиты от коронавируса.

В частности, комментируя то, что Дональд Трамп упорно ходит без маски, несмотря на пандемию, Джо Байден заявил: «Он дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни».

В тему 22 мая 2020 года Трамп поставил на уши НАТО объявлением о выходе из очередного договора.

19 мая 2020 года Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум.