В Бразилии немой инвалид с игрушечным пистолетом между ног попытался… ограбить ювелирный магазин

Главное: В Бразилии немой инвалид на коляске попытался ограбить ювелирный магазин. Видео инцидента попало в сеть.

Детали: В сеть попало видео с попыткой ограбления ювелирного магазина в Бразилии. Примечательно, что налетчик был инвалидом: 19-летний парень был нем и передвигался на коляске. При этом он был «вооружен» игрушечным пистолетом, который держал между ног.

Необычное преступление произошло в понедельник, 25 мая, в муниципалитете Канела (штат Риу-Гранди-ду-Сул).

Известно, что нападавший был болен церебральным параличом. Попав в магазин, он отдал продавцу записку, в которой требовал выдать ему деньги.

Случайный прохожий вызвал полицию – приехавшие копы быстро задержали парня.

Сейчас неудавшегося преступника отдали родителям. Не исключено, что уголовное дело открывать не будут.

В тему 20 мая 2020 года сообщалось, что в Бразилии гробы с умершими от коронавируса уже закапывают штабелями.

3 апреля 2020 года стало известно, что в Южной Америке пересохли знаменитые водопады.