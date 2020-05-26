В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня

Главное: Четверым молодчикам, которые до потери сознания избили 20-летнего парня в вогоне киевского метро, грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство». Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Детали: Полиция объявила о подозрении четверым молодчикам, которые устроили жестокую расправу над парнем прямо в вагоне киевского метро.

Как передает пресс-служба прокуратуры Киева, резонансный инцидент на перегоне между станциями «Оболонь» и «Почайная» произошел еще 5 марта. В тот день четверо молодых людей (двое из которых оказались несовершеннолетними) громко ругались в вагоне, на что один из пассажиров ‒ 20-летний парень ‒ сделал им замечание.

Это привело хулиганов в ярость и они стали наносить парню удары руками и ногами по разным частям тела, причем даже после того, как он потерял сознание.

Сообщается, что полицейским все же удалось разыскать нападавших. Теперь им грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 296 УК Украины («хулиганство»). Ведется следствие.

В тему: 18 февраля 2020 года мы писали, что в Киеве толпа подростков избила бездомного. Били ногами по голове.

А 31 января 2020 года сообщалось, что в Киеве вооруженные подростки напали на охранника.