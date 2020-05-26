Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»

Главное: Студия Pixar и корпорация Disney выпустили мультфильм «Out». Главный его герой — гомосексуалист.

Детали: Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм «Out». Мультфильм вышел 22 мая на стриминговой плафторме Disney+ (Pixar входит в корпорацию Disney). Он длится девять минут.

Главный герой мультфильма Грег — гомосексуалист. По сюжету, не знает, как сказать родителям о своей ориентации. Как пишет Мixnews, это первый подобный случай в истории студии.

Короткометражку поставил Стивен Клэй Хантер. Ранее он работал над мультфильмами Pixar «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

ЛГБТ-персонажи уже появлялись в таких проектах Pixar как «История игрушек 4» и «Вперед», но они не были главными героями. Кроме того, в мультфильме «В поисках Дори» от студии Pixar зрители сумели разглядеть лесбийскую пару.

В тему: 25 мая 2020 года мы писали о том, что для участия в онлайн-уроке по английскому языку для 5 класса пригласили женщину с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Она рассказала украинским школьникам, как праздновала христианский праздник вместе со своей «гёрлфренд».