Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров

Главное: В Киеве спецназ ГБР ворвался в музей, в котором экс-президент Петр Порошенко намеревался провести выставку своей коллекции картин. По словам правоохранителей, эти всемирно известные работы проходят по уголовному делу о контрабанде.

Детали: Во вторник, 26 мая, сотрудники Госбюро расследований (ГБР) ворвались в здание музея Ивана Гончара, в котором бывший президент Петр Порошенко намеревался провести выставку картин.

Как передает «Страна», в момент штурма произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими на месте депутатами от «ЕС». В частности, сопредседатель фракции в Раде Артур Герасимов пытался выяснить у силовиков, на каком основании проводится обыск, а также вместе с коллегами и адвокатами сам пытался попасть внутрь музея, однако путь им преградили правоохранители.

Директор музея Петр Гончар, который также пытался помешать силовикам попасть в музей, рассказал, что по поводу размещения картин Порошенко обратился к ним еще 23 мая.

«На данный момент выставка не открыта, сегодня была только презентация, на основании чего я и отказал ГБР», ‒ объяснил он.

По данным издания, в числе картин, которые Порошенко зачем-то решил выставить на всеообщее обозрение, есть работы великих русских и советских художников ‒ Айвазовского, Левитана, Коровина, Сурикова, Репина и Глазунова (в том числе «Русская красавица»).

В свою очередь, в ГБР заявляют, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по делу о контрабанде «43-х картин всемирно известных художников», в связи с чем его вызвали сегодня на допрос, от которого он, однако, уклонился.

Предположительно, речь идет именно о тех картинах, которые экс-президент и намеревался показать на выставке в музее Ивана Гончара.

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что на Порошенко заведено дело о госизмене из-за «пленок Деркача».