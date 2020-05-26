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Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который дает жизнь

Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который дает жизнь

Главное: Митрополит Антоний рассказал о своем жизненном пути — о детстве, юности и современных вызовах.

Детали: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как проходило его детство, какие книги он читал, почему решил принять монашество и с какими вызовами столкнулся, будучи ректором КДАиС и управляющим делами УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о своем жизненном пути от рождения и до сегодня, митрополит Антоний рассказал в фильме «Лица Церкви» интернет-портала «Иисус» и телеканала «Спас».

«Родился я на Закарпатье. Это удивительный уголок нашей страны, где все: природа, климат, горные реки свидетельствует о любви Божией к каждому человеку. Эта красота отражается в ментальности тех, кто родился на Закарпатье. Я благодарен Богу, что именно это место является моей малой Родиной. Я благодарен Богу и за своих родителей — простых людей, которые вырастили своих детей в любви к своей стране, своему Отечеству и, прежде всего, в любви к Богу», — отметил митрополит Антоний.

Архиерей рассказал, чему учили его родители с самого детства.

«Я верующий с самого своего рождения. Я не помню себя, чтобы я был неверующим человеком. Это благодаря моим родителям, которые дали мне не только земную жизнь, но учили с самого младенчества, как достичь жизни будущего века, жизни вечной. В этом я безмерно благодарен своим родителям, которые не просто указали нам на необходимость верить, но еще и доверять Богу. Это доверие потребовало с самого раннего периода сохранения постов и молитвы. Мама всегда воспитывала нас с глубокой любовью. Поэтому те ограничения, с которыми связана наша земная жизнь в соответствии с заповедями Божиими и церковным предписанием, они нами воспринимались как нечто естественное. Я даже не помню каких-то негативных ощущений, например, от необходимости поститься», — поделился владыка.

В селе Чумалево, где родился митрополит Антоний, находится Свято-Вознесенский женский монастырь, прихожанами которого является семья архиерея.

«Наша семья, в основном, ходила именно в монастырский храм. Поэтому перед моими глазами с сознательного периода был образ подвижниц, матушек, монахинь, которые в то советское время бросили вызов и атеистической пропаганде, и, не смотря на ограничения, потому что не приписывали монахинь в монастыре, им приходилось жить где-то на квартирах, приходилось ухищряться, но свой внутренний порыв монашеского подвига они несли. Поэтому этот район, где был монастырь, (а Чумалевский монастырь не закрывался в советский период), жил событиями этого монастыря. Я сейчас даже перед глазами вижу вереницу людей из ближайших сел. Монастырь находится на небольшой возвышенности, горе, и гора превращалась в „муравейник“ молящихся, а после Литургии все расходились. Монастырь меня воспитывал, может быть без слов, а своим примером, и матушки, и духовники монастыря — это тот образец, к которому я стремлюсь и сейчас», — рассказал иерарх УПЦ.

 

Владыка Антоний рассказал, где и когда он принял монашество, и о духовнике, советы которого считает очень ценными и сейчас.

«Хотя была переоценка и желание трудиться на приходе, но Господь послал духовников в Троице-Сергиевой лавре, которые указали мне, что мой путь монашеский. Посоветовали, что все остальное является искушением, а путь, выбор именно таков. Я принял постриг уже, будучи студентом, мне было тогда 27 лет. Я был студентом второго курса Московской духовной академии. Принял постриг в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры и меня вручили тогда духовнику — архимандриту Кириллу (Павлову). Его молитвами и советами мы тогда жили все, кто учился в Московской духовной академии и семинарии. Когда я стал монахом, была непосредственная возможность с ним общаться для того, чтобы делать первые шаги в монашестве. Его советы являются для меня определяющими и сейчас, когда уже прошло очень много времени и его уже нет, тем не менее, этот духовный опыт, эта глубокая мудрость, связанная с евангельской мудростью, вся жизнь отца Кирилла (Павлова), действительно, была насыщенна безмерной любовью к Богу и стремлением к самоочищению — все, с чем связана монашеская жизнь. Он своим образом и поведением даже мог ничего не говорить, но кто его знал хоть немножко, видел его в наш современный век идеалом монашеской жизни», — подчеркнул он.

Управделами УПЦ вспоминает, что в советское время на студентов семинарии смотрели, как на изгоев, но именно в духовном учебном заведении он утолил жажду познания.

«Честно говоря, до поступления в семинарию я прочитал только несколько богословских книг. В основном читали жития святых, которые находились в Чумалевском женском монастыре, а богословских книг не читали, потому что их просто не было. Поэтому когда поступил в Московскую духовную семинарию, конечно, эта внутренняя жажда познания, она вполне восполнялась, потому что была богатая библиотека, прекрасные преподаватели и внутреннее желание. Это еще был период советский, когда на нас смотрели как на изгоев. Я благодарен всем преподавателям, профессорам, которые вложили все свои знания, весь свой опыт духовный для того, чтобы мы были хорошими христианами, хорошими священниками», — сказал митрополит Антоний.

Он рассказал о периоде жизни, когда ему, будучи уже архиереем, приходилось совмещать ответственные и сложные послушания одновременно.

«Я был возведен в епископский сан, когда занимал послушание заведующего канцелярией Киевской митрополии. В сфере моей ответственности были и документация Киевской митрополии, и я проводил прием верующих людей, которые нуждались в разрешении своих внутренних вопросов и в оказании духовной помощи. На первых порах, будучи викарием Киевской митрополии, я заведовал канцелярией. Потом я был назначен ректором Киевской духовной академии и семинарии, и вся моя жизнь была сконцентрирована на жизнедеятельности духовных школ. Впоследствии меня назначили управляющим делами Украинской Православной Церкви, и одновременно я оставался ректором Киевской духовной академии на протяжении пяти лет, и мне приходилось пытаться совместить эти очень сложные послушания. Я благодарен своим проректорам, что в этот период они всячески меня поддерживали и восполняли недостаток моего внимания к студентам в этот период», — отметил иерарх.

Управляющий делами УПЦ отметил сложности, с которыми ему пришлось столкнуться на этой должности.

«Сложность еще в том, что кроме внутренних церковных вопросов, управляющий делами УПЦ имеет необходимость корректировать взаимоотношение Церкви с обществом, с государством. Учитывая сложные процессы, которые происходят сейчас в Украине, действительно, это требует многих сил и терпения. Надеюсь, что Господь восполнит всем тем, чего не достает, и корабль Украинской Православной Церкви, за штурвалом которого стоит Блаженнейший Митрополит Онуфрий, пройдет эти рифы и все, кто являются верующими, преданы каноническому устройству, все достигнут пристани Царства Божия, Царства Христова, ради чего и существует Церковь Божия», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Вчера митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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