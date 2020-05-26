Новое российское постапокалиптическое кино покоряет японских зрителей

Главное: 12 июня в Японии покажут российский постапокалиптический триллер «Аванпост». Это будет первая премьера после окончания карантина в стране.

Детали: Российский фантастический фильм режиссера Егора Баранова «Аванпост» станет одной из первых масштабных кинопремьер Японии после окончания карантина. Как сообщает Кино-театр, фильм выйдет в японский прокат 12 июня более чем на 100 экранах,.

«Аванпост» — это постапокалиптический триллер. В главных ролях Петр Фёдоров и Алексей Чадов.

Фильм «Аванпост» рассказывает о глобальной угрозе, которая нависла над человечеством. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновения. Кто-то или что-то уничтожает все живое, и неизвестно, как долго продержится последний аванпост человечества.

По отзывам критиков, фильм очень достойный. Более того, просматриваются «параллели с нынешними политическими и социальными проблемами».

«Во время армагеддона граждане удивляются, что даже в новостях начали говорить правду, а сцены с массовыми беспорядками и столкновениями между испуганными людьми и силовыми структурами отзываются воспоминаниями о недавних протестных акциях», — пишет один из рецензентов.

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