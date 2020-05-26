В самом центре Киева за считанные минуты сгорел автомобиль

Главное: В центре Киева около станции метро «Олимпийская» загорелся автомобиль «Таврия». Потушили его довольно быстро, однако от транспортного средства осталась лишь груда металлолома.

Детали: Сегодня, 26 мая, в самом центре Киева на улице Большая Васильковская прямо около станции метро «Олимпийская» за несколько минут сгорел автомобиль «Таврия». Об этом «Стране» сообщил местный житель.

«Таврия» за четыре минуты превратилась в гору пепла. Потушили очень быстро, но, по сути, тушить там было уже нечего. Остальные участники движения аккуратно объезжали объект возгорания. Машина по-прежнему еще на дороге", — отметил очевидец происшествия.

Он добавил, что взрыва не слышал. Причина возгорания не известна.

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