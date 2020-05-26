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Игуменья Серафима объяснила, почему суррогатное материнство является грехом

Игуменья Серафима объяснила, почему суррогатное материнство является грехом

Главное: Суррогатное материнство — большой грех, идущий вразрез с законами Бога. Об этом рассказала игуменья Серафима.

Детали: Суррогатное материнство является явным нарушением Божьих заветов и связано с неверием.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря игуменья Серафима (Шевчик) рассказала в эфире телеканала «Академия».

Игуменья Серафима подчеркнула, что «суррогатное материнство — большой грех, потому что он идет вразрез с Божьими законами, законами природы и законами человеческой морали».

«Что главное в этом процессе — по Библии, по Священному Писанию, по закону Бога — это любовь. Там, где есть любовь — там есть и новый дух, новый ребенок, новая душа, новая плоть, есть будущее у этого человека, есть семья, есть родители. Там, где нет любви, нет этой триады — отец, мать, ребенок — там просто человеческая трагедия. <...> Если вместо любви женщина избирает деньги, этим все сказано, будущий ребенок становится предметом продажи», — рассказала настоятельница одесского монастыря УПЦ.

Она рассказала об отношении к проблеме семей, которые по той или иной причине не могут стать родителями, известного одесского старца архимандрита Ионы (Игнатенко).

«Когда я привела к нему семью, которая не могла иметь ребенка, меня поразило его отношение к данной проблеме. Во-первых, он сказал, это было на моих глазах, что у них будет ребенок. Он сказал главе семейства, молодому мужу, что он тоже очень важное звено в этом процессе, потому что не только священный дар материнства дается Богом для того, чтобы родилась будущая плоть и будущая душа, очень важен здесь и отец. Если мать имеет сакральное значение и в человеческой культуре, и в Промысле Закона Божия, то и отец, как говорил батюшка Иона, имеет первейшее значение. Потому что без понимания важности отцовства нет и понимания важности материнства, и, безусловно, нет конечного продукта любви мужчины и женщины — ребенка», — отметила матушка.

 

По словам игуменьи, после встречи со старцем эта пара стала родителями, как и «еще одна семья, также по благословению батюшки Ионы, сподобилась иметь ребенка — через 15 лет супружества, пройдя все репродуктивные технологии, которые только можно было, и не получив желаемого».

«Поэтому важно верить в Бога, важно молиться Ему, важно получить благословение такого святого лица, а если все-таки этого не происходит, идти на явное нарушение заветов, которые дает нам Господь наш — я думаю, это слишком рискованно, слишком смело, это напрямую связано с неверием, с атеизмом», — подчеркнула она.

Матушка Серафима отметила, что о запрете суррогатное материнство в Украине должны думать законодатели.

«Нас всех всколыхнул тот случай, когда мы увидели множество маленьких граждан непонятно каких стран, детей непонятно каких родителей сейчас в Украине. Эта проблема теперь стала видна всему нашему обществу, все мы наконец-то остановились у порога — что там дальше, за этим институтом суррогатного материнства, которое на самом деле подпольно много лет в Украине существовало. Запрещать или не запрещать — пусть об этом думают законодатели, но, конечно же, мы хотим, чтобы наш голос был услышан, чтобы призыв Церкви услышали и те женщины, которые хотят зарабатывать на этом, и те фирмы, которые сейчас создаются во множестве, чтобы деньги западных клиентов получать здесь, отправляя им биологический материал — это страшно», — подытожила настоятельница Архангело-Михайловского монастыря.

В тему: Вчера митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм.

Тэги: общество, православие, суррогатное материнство, новости православия, УПЦ, новости Украины

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