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Появилась новая информация о биолабораториях США в Украине

Появилась новая информация о биолабораториях США в Украине

Главное: МОЗ подтвердил, что в Украине есть биолаборатории США, где хранятся особо опасные инфекции для «предотвращения биооружия». Это 8 лабораторий в разных регионах страны. Журналист ТСН попал на территорию одной из лабораторий и рассказал, как там все устроено.

Детали: По контракту HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность» Агентства уменьшения угрозы (до 1998 года — Агентство специального оружия обороны) Министерства обороны США (DTRA) предоставлялась техническая помощь лабораториям в Украине, которые были ранее построены и модернизированы при содействии Агентства. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения Украины на информационный запрос «Українських Новин».

биолаборатории США ответ МОЗ

Непосредственно предоставлением технической помощи занималась привлеченная компания «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп» (США).

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г.Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г.Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — говорится в ответе.

В ответе уточняется, что до остановки программы в 2014 году в рамках реализации проекта техпомощи DTRA в Украине уже были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию 8 лабораторий на базе областных лабораторных центров в:

— Винницкой,

— Днепропетровской,

— Закарпатской,

— Львовской,

— Харьковской,

— Херсонской,

— Тернопольской областях,

— республиканским лабораторном центре АР Крым.

Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках Меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп». Согласно этому Меморандуму, в 2016-2019 годах планировалось освоить 1,28 млн долл США. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ — Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями. В документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп».

ТСН сообщает, что в секретных биолабораториях в Украине, которые опекает американский Пентагон еще с 1990-х годов, хранятся сверхагрессивные патогены. Вход туда возможен лишь с помощью американского посольства.

 

Журналист ТСН стал первым представителем СМИ, которому показали пробирки с образцами смертоносных бактерий и рассказали, чем в условиях пандемии занимаются микробиологи, которых финансирует правительство США, пишет Страна.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ), куда попал журналист, третьего уровня защиты. В лаборатории много современного оборудования. Ее размеры невелики. Персонал составляет всего пять микробиологов.

В учреждении есть возбудители:

— сибирской язвы,

— холеры,

— бруцеллеза,

— туляремии,

— лептоспироза,

— листериоза.

Возбудители хранятся в спецхолодильнике при температуре −20 градусов.

Цель лаборатории — определять, есть ли возбудители опасных болезней в пробах, присланных со всей Украины. Задача — распознать эпидемию на раннем этапе. Поступившие образцы сотрудники сравнивают с эталонными из коллекции лаборатории.

На сотрудниках — защитные костюмы, работают они в двух парах перчаток, одну из которых оставляют в лабораторном боксе. В лаборатории -замкнутая система водоснабжения и водоотведения. Даже воздух не выходит из помещений, где проводят исследования.

Как говорится в сюжете, в 1990-х США, опасаясь, что штаммы опасных микроорганизмов попадут в руки террористов, решили профинансировать украинские лаборатории. В начале 2000-х американское Минобороны и МОЗ Украины подписали соглашение об ограничении циркуляции опасных патогенов. В составе делегации, подписавшей документ, был будущий президент США Барак Обама.

США выделили Украине больше 200 миллионов долларов. То, что помощь идет через военное ведомство США, в Америке объясняют якобы желанием помочь бывшим союзным республикам контролировать или уничтожить биологическое оружие. Представители США утверждают, что якобы только украинская власть решает, какие исследования проводить в лабораториях, и руководит ими сама.

В тему: 23 апреля 2020 года сообщалось, что украинская оппозиция потребовала от властей страны проверить деятельность 15 американских военных биолабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний.

США подтвердили факт создания в Украине американских биологических лабораторий.

В Службе безопасности Украины заявляли, что информация о том, что на территории Украины якобы действуют военные биологические лаборатории США не соответствует действительности и призвали политиков не распространять ложь.

Также сообщалось, что китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза.

Тэги: США, здоровье, вирус, биологическая лаборатория, патоген

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