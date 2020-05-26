Гигантский пожар в Дели уничтожил более тысячи лачуг местных бедняков

Главное: Ночью в индийской столице Дели произошел большой пожар. Сгорели более тысячи лачуг, в которых жили бедняки.

Детали: В ночь на вторник, 26 мая, в Дели (столица Индии) произошел масштабный пожар. В районе Туглакабад сгорели более тысячи хижин местных бедняков.

По официальным данным – никто не погиб и даже не пострадал.

Огонь тушили 28 бригад спасателей. На все это ушло четыре часа.

Известно, что в пожаре сгорела половина территории местных трущоб.

Сейчас выясняются причины инцидента.

Видео пожара:

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