Украинцы создали странную игру про Гитлера и уже продают ее россиянам

Главное: Украинская компания Starni Games создала новую компьютерную стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg. В ней можно поиграть за лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Детали: Украинская компания Starni Games, основанная в 2016 году, выпустила странную игру Strategic Mind: Blitzkrieg. В ней пользователям предлагают руководить армией нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Целью игры является блицкриг с взятием Москвы и парадом на Красной площади.

Всего игрокам предлагают два десятка миссий: это, как говорят разработчики, шестнадцать исторических сражений и еще четыре «битвы из альтернативной истории».

Игру описывают так: «Пошаговая стратегия в сеттинге Второй мировой войны. Игра позволяет по новому взглянуть на механики классических варгеймов, дополняя их современными идеями. Во главе вооруженных сил Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу».

Сами разработчики говорят: «Игра создана командой настоящих знатоков истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности и обилием мелких деталей».

Сообщается и о том, что «геймплей игры сюжетно-ориентированный, в нём принимают участие многие исторические личности, такие как Франц Гальдер, Гейнц Гудериан, Эрих фон Манштейн, Эрвин Роммель, Карл Дениц, Вильгельм Канарис, Герман Геринг и другие».

Примечательно, что игру продают россиянам – ее цена полторы тысячи рублей.

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