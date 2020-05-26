Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения

На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения

Главное: На Чукотке разбился военный вертолет – погибли четыре человека, которые находились на борту.  Уже появилось видео с места крушения.

Детали: В аэропорту Анадыря на Чукотке (Россия) произошла авиакатастрофа: тут с высоты тридцать метров упал вертолет Ми-8. В результате инцидента погибли четыре человека, которые находились на борту – все служащие Министерства обороны.

По данным военных, машина проводила контрольное вывешивание при выполнении учебно-тренировочного полета.

Причиной ЧП называется техническая неисправность вертолета. Известно, что машина долгое время простаивала без полетов.

В сети уже публикуют видео с места крушения:

В тему 6 декабря 2019 года сообщалось, что десятки белых медведей атаковали одно из российских сел.

16 июля 2019 года Чукотку охватили гигантские лесные пожары.

Тэги: крушение, авиакатастрофа, Россия, мир, вертолет, военные

Комментарии

Статьи

25.05.20 09:36

Путин и коронавирус: транзит власти разбился о стену эпидемии

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.05.20 08:39

«Динамо» и «Шахтер»: разное начало после карантина

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Плюс тысяча к каждой платежке. Почему в Украине снова дорожает коммуналка
25.05.20 21:37

Плюс тысяча к каждой платежке. Почему в Украине снова дорожает коммуналка

Автор: Людмила Ксенз, Страна.ua

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

26 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

26 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
26.05.20 03:55
1089
Последние новости
26.05.20 09:35

В центре Киева бегали голые мужчины в масках
26.05.20 09:17

Украинцы создали странную игру про Гитлера и уже продают ее россиянам
26.05.20 08:56

На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения
26.05.20 08:35

Курс гривны начал резко падать: данные на 26 мая 2020
26.05.20 07:41

Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
26.05.20 03:55

26 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
25.05.20 21:52

Ученые впервые разглядели гигантское галактическое кольцо огня
Фото и Видео
В центре Киева бегали голые мужчины в масках
В центре Киева бегали голые мужчины в масках
В центре Киева бегали голые мужчины в масках
В центре Киева бегали голые мужчины в масках
Украинцы создали странную игру про Гитлера и уже продают ее россиянам
Украинцы создали странную игру про Гитлера и уже продают ее россиянам
На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения
На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения
Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
Ученые впервые разглядели гигантское галактическое кольцо огня
Ученые впервые разглядели гигантское галактическое кольцо огня
В Сети появилось видео «расстрела» криворожского прокурора Пипки
В Сети появилось видео «расстрела» криворожского прокурора Пипки
Российский пропагандист назвал журналиста Гордона «нацистской мразью»
Российский пропагандист назвал журналиста Гордона «нацистской мразью»
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей
iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей
«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку
«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.