На Чукотке рухнул вертолет с военными: появилось видео с места крушения

Главное: На Чукотке разбился военный вертолет – погибли четыре человека, которые находились на борту. Уже появилось видео с места крушения.

Детали: В аэропорту Анадыря на Чукотке (Россия) произошла авиакатастрофа: тут с высоты тридцать метров упал вертолет Ми-8. В результате инцидента погибли четыре человека, которые находились на борту – все служащие Министерства обороны.

По данным военных, машина проводила контрольное вывешивание при выполнении учебно-тренировочного полета.

Причиной ЧП называется техническая неисправность вертолета. Известно, что машина долгое время простаивала без полетов.

В сети уже публикуют видео с места крушения:

В тему 6 декабря 2019 года сообщалось, что десятки белых медведей атаковали одно из российских сел.

16 июля 2019 года Чукотку охватили гигантские лесные пожары.