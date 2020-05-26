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Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски

Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски

Главное: Находчивая клиентка «Новой почты» заменила отсутствующую маску собственными трусами. Видео уже доступно в сети.

Детали: Клиентка «Новой почты» на просьбу надеть маску натянула на голову трусы. Индидент произошел в одном из киевских отделений «Новой почты».

Женщина пришла в отделении «Новой почты» без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

«Магнолия ТВ» обнародовала видео в Instagram:

 

В тему: 25 мая 2020 года мы писали о том, что американский священник во время крещения «расстреливает» детей из водяного пистолета.

Тэги: Новая почта, трусы, курьезы

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Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
Клиентка «Новой почты» сняла трусы и натянула их на голову. Вместо маски
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